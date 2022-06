Bank of Baroda Recruitment : BOB में 325 स्पेशल ऑफिसरों की भर्ती, ऐसे करे आवेदन

Bank of Baroda SO Recruitment 2022 : बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 325 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में जो कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

Published: June 25, 2022 11:47:32 am

Bank of Baroda SO Recruitment 2022 : बैंकिंग की तैयार कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका आया है। देश के अग्रणी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने बंपर वैकेंसी निकाली है। जारी अधिसूचना के अनुसार, बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 325 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को रिलेशनशिप मैनेजर, कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूट के रूप में काम पर रखा जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट, क्रेडिट एनालिस्ट कॉर्पोरेट के खाली पद भरे जाएंगे।