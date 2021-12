BPSSC Admit Card: सब-इंस्पेक्टर प्रीलिम्स परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) द्वारा सब-इंस्पेक्टर के लिए प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे सभी बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) के आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

ऐसे करें डाउनलोड BPSSC SI Exam Admit Card 2021

—सबसे पहले बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं।

—होमपेज पर उपलब्ध ‘बिहार पुलिस’ टैब चुनें।

— इसके बाद Download Admit Card of Preliminary Examination for the post of Police Sub Inspector/Sergeant in Bihar Police के लिंक पर क्लिक करें।

— लॉग इन करने के लिए पंजीकरण आईडी, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें।

— अब आपके सामने एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा।

— भविष्य के लिए इसका डाउनलोड कर इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लें।

एग्जाम पैटर्न:—

प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले छात्रों को ही मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो परीक्षा में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स विषयों पर 100 सवाल पूछे जाएंगे। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी। गलत जवाब देने पर (0.2) नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।