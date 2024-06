Seventh Phase Voting: ‘वोट देने के बाद करेंगे मां का अंतिम संस्कार’, बिहार के एक परिवार ने लिया प्रण

बिहार के औरंगाबाद के एक परिवार ने अपने यहां एक मृतक महिला का अंतिम संस्कार कुछ घंटे रोककर पहले वोट करने का फैसला लिया।

Vote comes first cremation of mother later: बिहार में 80 वर्षीय एक महिला की मौत शनिवार को हो गई। शनिवार को ही लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान होना था। ऐसे में मृतात्मा के पीछे छूट गए परिवार के सदस्यों ने उनका अंतिम संस्कार करने से पहले मतदान करने का फैसला लिया। यह घटना जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के देवकुली गांव में अंतिम चरण के मतदान के दौरान हुई।

संस्कार के लिए इंतजार किया जा सकता है लेकिन… मृतक के बेटे मिथिलेश यादव ने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा, “मेरी मां का आज निधन हो गया। वह वापस नहीं आएंगी। दाह संस्कार के लिए इंतजार किया जा सकता है, लेकिन मतदान का नहीं किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव अब पांच साल बाद ही आएगा। यही वजह है कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर इस मामले पर चर्चा की और अपनी मां का अंतिम संस्कार करने का फैसला मतदान करने के बाद तय किया।” बिहार में आठ लोकसभा क्षेत्र में हो रही है वोटिंग महिला के अंतिम संस्कार की कार्यवाही में शामिल होने से पहले परिवार के सदस्य मतदान केंद्र संख्या 115 पर मतदान करने गए और मतदान किया। इसके बाद वे अंतिम संस्कार के लिए गए। आपको बता दूं कि आज सातवें और अंतिम चरण में बिहार के आठ लोकसभा क्षेत्रों में भी मतदान हो रहा है। ये संसदीय क्षेत्र हैं- पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, काराकाट, जहानाबाद, बक्सर, नालंदा और जहानाबाद। पढ़ना जारी रखे