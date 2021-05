ESIC Recruitment 2021: सीनियर रेजीडेंट के 101पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

ESIC Recruitment 2021: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट आदि 101 पदों पर योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दिए गए फॉर्मेट में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट www.esic.nic.in पर शुरू हो चुके हैं। Click Here For Check Official Notification के जरिए, सीनियर रेजिडेंट, सहित अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी. इन वैकेंसीज की एक और खास बात यह कि इन पर सेलक्शन सीधा इंटरव्यू के माध्यम से होगा। यानी कैंडिडेट्स को किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं देनी है।

वाक इन इंटरव्यू

दिनांक: 24 मई 2021

समय - सुबह 09:00 बजे

स्थान - ईएसआईसी हरियाणा

रिक्ति विवरण

कुल पद - 101

सीनियर रेजिडेंट - 71

SR against GDMO – 30

शैक्षिक योग्यता:

सीनियर रेजीडेंट के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजी डिग्री/ डिप्लोमा और एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए।

ईएसआईसी हरियाणा सीनियर रेजिडेंट आयु सीमा:

45 साल