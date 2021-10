FCI Recruitment 2021ः आठवीं पास के लिए चौकीदार के पदों पर निकली भर्ती, यहां से करें अप्लाई

FCI Recruitment 2021: भारतीय खाद्य निगम (FCI) पंजाब ने अपने डिपो और कार्यालयों में चौकीदार के पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। उक्त पदों के लिए कुल 860 रिक्तियां उपलब्ध हैं। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार 11 अक्टूबर से 10 नवंबर 2021 तक fci-punjab-watch-ward.in पर से आवेदन कर सकते हैं।

एफसीआई चौकीदार भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरुरी है। उम्मीदवार की आयु 54 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। योग्य उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट (PET) के लिए बुलाया जाएगा, जो क्वालिफाइंग प्रकृति का है।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि - 11 अक्टूबर 2021

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि - 10 नवंबर 2021

रिक्तियों का विवरण

कुल पद - 860

यूआर - 345

एससी-249

ओबीसी- 180

ईडब्ल्यूएस-86

शैक्षणिक योग्यता:

8वीं कक्षा उत्तीर्ण (भूतपूर्व सैनिक के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण)

आयु सीमा:

आवेदक की आयु न्युनतम 18 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की गई है।

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा- 120 अंक

शारीरिक दक्षता परीक्षा

दस्तावेज़ सत्यापन

चिकित्सा परीक्षण



How to Apply for FCI Watchman Recruitment 2021

उम्मीदवार 11 अक्टूबर से 10 नवंबर 2021 तक fci-punjab-watch-ward.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।