Govt Jobs 2019 : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd, जूनियर असिस्टेंट, टाइपिस्ट, फील्ड असिस्टेंट, एक्जामिनर, Copyist, रिकॉर्ड असिस्टेंट, प्रोसेस सर्वर और ऑफिस सबऑर्डिनेट सहित विभिन्न पदों पर बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। THC Recruitment 2019 के तहत कुल 1539 रिक्तियां उपलब्ध हैं। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी सबसे पहले पात्रता संबंधित सभी जरुरी जानकारी विज्ञप्ति में अच्छे से पढ़ लेवें।

पात्र उम्मीदवार तेलंगाना उच्च न्यायालय पद के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 05 अगस्त से 04 सितंबर 2019 तक आवेदन कर सकते हैं।

Govt Jobs Notification के लिए यहां क्लिक करें

Telangana High Court Recruitment 2019 ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें

महत्वपूर्ण तिथियाँ

आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि: 05 अगस्त

आवेदन की अंतिम तिथि: 04 सितंबर 2019

रिक्तियों का विवरण

कार्यालय अधीनस्थ - 686 पद

जूनियर असिस्टेंट - 277 पद

टाइपिस्ट - 146 पद

कॉपीराइटर -122 पोस्ट

प्रोसेस सर्वर - 127 पोस्ट

फील्ड असिस्टेंट - 65 पद

आशुलिपिक ग्रेड III - 54 पद

परीक्षक - 57 पद

रिकॉर्ड सहायक - 05 पद

कुल पद - 1539 पद

शैक्षिक योग्यता:

कॉपी / जूनियर असिस्टेंट / फील्ड असिस्टेंट / एग्जामिनर / रिकॉर्ड असिस्टेंट- इंटरमीडिएट परीक्षा स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन या इसके समकक्ष द्वारा आयोजित की जाती है।

प्रोसेस सर्वर - 10 वीं उत्तीर्ण

आयु सीमा:

18 से 34 वर्ष

How To Apply For Govt Jobs 2019 in Telangana High Court

योग्य उम्मीदवार उच्च न्यायालय के माध्यम से तेलंगाना राज्य की वेबसाइट www.hc.ts.nic.in के लिए 05 अगस्त से 04 सितंबर 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी शैक्षणिक योग्यताएं और मांगी गई जानकारी सही से भरनी है।