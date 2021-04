Govt Jobs: आरपीएससी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, यहां से करें डाउनलोड

Govt Jobs 2021: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेद विभाग में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर RPSC Yoga and Prakritik Chikitsa Adhikari Answer Key 2020 डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया 5 नवंबर 2020 से शुरू की गई थी। परीक्षा में पूछे गए किसी भी प्रश्न को लेकर यदि को आपत्ति है तो उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर नियत तिथि तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।

Online Objection on Model Answer Key for Yoga and Prakritik Chikitsa Adhikari-2020

योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल पर यदि किसी उम्मीदवार को कोई आपत्ति है तो वे 08 अप्रैल से 10 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने के लिए तथ्य के रूप में प्रमाण भी सबमिट करना होगा। आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए 100 रूपए का शुल्क भी लिया जाएगा। उम्मीदवार आपत्ति दर्ज करवाने के लिए सीधे SSO पोर्टल पर भी लॉगिन कर सकते हैं।

Yoga and Prakritik Chikitsa Adhikari Recruitment 2020 Selection Process

उक्त पदों पर उम्मीदवारों का चयन, लिखित परीक्षा, एकेडमिक के मार्क्स और इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा के प्राप्तांक को 40 फीसदी, एकेडमिक के 20 फीसदी और इंटरव्यू को 40 फीसदी का वेटेज दिया जाएगा।

How To Download Yoga and Prakritik Chikitsa Adhikari-2020 Answer Key

योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट https://www.rpsc.rajasthan.gov.in/ पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए न्यू अपडेट सेक्शन में Model Answer Key for Yoga and Prakritik Chikitsa Adhikari-2020 के लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के साथ ही उत्तर कुंजी स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।

