Indian Navy Sailor Recruitment 2021: भारतीय नौसेना में नाविक के 2500 पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, आज ही करें अप्लाई

Indian Navy Sailor Recruitment 2021: भारतीय नौसेना द्वारा नौसैनिक के 2500 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आज आवेदन का आखिरी दिन है। इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे बिना देर किए जल्द से जल्द अप्लाई करें। भारतीय नौसेना ने आवेदन की अंतिम तिथि को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 5 मई कर दिया था। पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन सकते हैं।

रिक्तियों का विवरण

आर्टिफिशर अप्रेंटिस - 500 पद

सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटर्स - 2000 पद

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 26 अप्रैल

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मई

आयु सीमा

उम्मीदवारों का जन्म 1 फरवरी 2001 से 31 जुलाई 2004 के बीच होना चाहिए।

पात्रता मानदंड

आर्टिफिशर अप्रेंटिस (AA) पद के लिए उम्मीदवारों को मैथ और फिजिक्स विषयों के साथ रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान विषयों में से एक विषयों में न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटर्स (SSR) पद के लिए आवेदकों को गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान/जीव विज्ञान/कंप्यूटर विज्ञान विषयों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरुरी है।

Indian Navy Sailor Recruitment 2021 Selection Process



भारतीय नौसेना द्वारा आर्टिफिशर अप्रेंटिस (AA) और सीनियर सेकेंड्री रिक्रूट्स (SSR) के पदों पर नौसैनिकों की भर्ती सेलर्स इंट्री की प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। इस साल भारतीय नौसेना ने अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों से अगस्त 2021 बैच के लिए एए और एसएसआर के लिए 2500 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया के बाद लगभग 10,000 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PFT) आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा और PFT के लिए उम्मीदवारों को 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सेलर के पदों पर चयन के लिए कट ऑफ राज्यवार जारी की जाएगी।

