JKSSB May Exam 2021 Postponed: जेई और ड्राफ्ट्समैन सहित अन्य पदों के लिए परीक्षा स्थगित, पढ़ें डिटेल

JKSSB May Exam 2021 Postponed: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने ओएमआर/सीबीटी परीक्षा स्थगित कर दी है। यह परीक्षा 24 मई से 31 मई 2021 के बीच होने वाली थी। जम्मू-कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए यह निर्णय लिया है। आगामी आदेश जारी होने तक परीक्षा को स्थगित रखने का फैसला लिया गया है। जेकेएसएसबी ने उम्मीदवारों को सलाह दी कि वे JKSSB की आधिकारिक वेबसाइट यानी jkssb.nic.in पर परीक्षा से संबंधित ताजा अपडेट के लिए नियमित रूप से चेक करते रहें। इस बारे में डिटेल जानकारी के लिए उम्मीदवार जेकेएसएसबी की आधिकारिक वेबासइट jkssb.nic.in पर विजिट कर सकते हैं।

513 खाली पड़े पदों पर योग्य उम्मीदवारों का होना है चयन

जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर, ड्रिलर, फोरमैन ग्रेड I, फोरमैन/सीनियर मैकेनिक, फोरमैन/तकनीशियन, ड्राफ्ट्समैन सिविल, लाइब्रेरियन, फोटो लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, कैटलॉग, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और जूनियर लाइब्रेरियन के पदों के लिए भर्ती निकाली है। इन पदों पर 24 मई से 31 मई 2021 के दौरान परीक्षा होने वाली थी। जेकेएसएसबी ने कुल 513 खाली पड़े पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली थी।

कई दिनों बाद कोरोना के नए मामलों में आंशिक गिरावट दर्ज



बता दें कि देशभर में कोरोना का कहर जारी है। हालांकि, सोमवार को मामूली राहत दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से लगातार चार लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे। सोमवार को यह संख्या तीन लाख 66 हजार के आस-पास रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार की सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 3,66,161 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब कुल संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ 26 लाख 62 हजार 575 हो गई है। राहत की बात ये है कि इस दौरान ठीक होने मरीजों की संख्या 3 लाख 53 हजार 818 है।

