Meghalaya PWD Roads Recruitment 2021: जूनियर इंजीनियरों के पदों पर निकली भर्ती, आवेदन की अंतिम तारीख 21 मई

Meghalaya PWD Roads Recruitment 2021: सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे इंजीनियरिंग के युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। मेघालय सरकार ने पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण विभाग ( PWD Road Construction Department ) में 51 जूनियर इंजीनियर ( Junior Engineer ) के पदों पर वेकेंसी निकाली है। मेघालय पीडब्लूडी डिपार्टमेंट ने योग्य युवाओं से इन पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर सीधे इंटरव्यू के जरिए चयन होना है। योग्य उम्मीदवार 03 मई से 21 मई 2021 के दौरान सीधे इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। ये भर्तियां अनुबंध के आधार पर सिविल और मैकेनिकल में जूनियर इंजीनियर के रिक्त पदों को भरने के लिए निकाली गई हैं। इन पदों पर अनुबंध के आधार पर भर्ती होनी है।

Meghalaya PWD Roads Recruitment 2021

महत्वपूर्ण तिथि :

योग्य उम्मीदवार 03 मई से 21 मई 2021 तक सीधे वॉक-इन-इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं।

रिक्त पदों का विवरण

जूनियर इंजीनियर सिविल 45 पद

जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल 06 पद

शैक्षिक योग्यता

योग्य उम्मीदवार के पास जूनियर इंजीनियर ( Junior engineer ) पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थान से सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा होना जरूरी।

कैसे करें आवेदन

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए 03 मई से 21 मई 2021 तक सीधे वॉक-इन-इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। योग्य उम्मीदवार सुबह 10 बजे से पांच बजे तक आयोजित होने वाले वॉक-इन-इंटरव्यू में पीडब्ल्यूडी आर एंड बी शिलांग के सम्मेलन हॉल पहुंच सकते हैं। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपने साथ सभी शैक्षणिक दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म तिथि, स्थायी निवास और अन्य जरूरी दस्तावेज लाने की सलाह दी गई है। ताकि इंटरव्यू से पहले वेरिफिकेशन हो सके।

