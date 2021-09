MHADA Recruitment 2021: क्लर्क, जेई और अन्य पदों के लिए 535 नौकरियां, जानिए वैकेंसी डिटेल्स

महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (Maharashtra Housing and Area Development Authority) (MHADA) मुंबई ने विभिन्न पदों को लिए नौकरी निकाली है।

MHADA Recruitment 2021: महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (Maharashtra Housing and Area Development Authority) (MHADA) मुंबई ने विभिन्न पदों को लिए नौकरी निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से यानी 17 सितंबर, 2021 से शुरू हो गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 अक्टूबर, 2021 तक या इससे पहले आधिकारिक वेबसाइट mhada.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

535 पदों के लिए आवेदन

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार MHADA ने 535 रिक्ति पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (आर्किटेक्चर), डिप्टी इंजीनियर (आर्किटेक्चर), एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर (आर्किटेक्चर), असिस्टेंट लीगल कंसल्टेंट, जूनियर इंजीनियर (आर्किटेक्चर), जूनियर आर्किटेक्ट असिस्टेंट, क्लर्क, जूनियर क्लर्क, शॉर्टहैंड राइटर, सर्वेयर, ट्रेसर, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट, सीनियर के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां:—

आवेदन की प्रारंभिक तिथि : 17 सितंबर 2021

आवेदन की अंतिम तिथि : 14 अक्टूबर 2021



MHADA Vacancy Details:—

कुल पदों की संख्या : 535 पद

कार्यकारी अभियंता [वास्तुकला] : 13

उप अभियंता [वास्तुकला] : 13

प्रशासनिक अधिकारी : 02

सहायक अभियंता [वास्तुकला] : 30

सहायक कानूनी सलाहकार : 02

कनिष्ठ अभियंता [वास्तुकला] : 119

जूनियर आर्किटेक्ट असिस्टेंट : 06

आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग असिस्टेंट : 44

असिस्टेंट : 18

सीनियर क्लर्क : 73

जूनियर क्लर्क : 207

शॉर्टहैंड राइटर : 20

सर्वेयर : 11

अनुरेखक : 07



MHADA Recruitment 2021 शैक्षिक योग्यता:—

उम्मीदवारों के पास 12वीं कक्षा, डिग्री, बीई / बी.टेक होना अनिवार्य है। उम्मीदवार अधिसूचना में विस्तृत शैक्षिक योग्यता की जांच कर सकते हैं।

आयु सीमा:—

डिप्टी इंजीनियर [आर्किटेक्चर], प्रशासनिक अधिकारी, सहायक अभियंता [वास्तुकला], सहायक कानूनी सलाहकार, जूनियर इंजीनियर [आर्किटेक्चर], जूनियर आर्किटेक्ट असिस्टेंट, र्किटेक्चरल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, शॉर्टहैंड राइटर, सर्वेयर और अनुरेखक के लिए 18 से 38 वर्ष तय की गई है। वहीं, कार्यकारी अभियंता [वास्तुकला] के लिए 18 से 40 वर्ष रखी गई है।

How to Apply for MHADA Recruitment 2021:—

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 17 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट mhada.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

