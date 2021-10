NABARD Recruitment 2021: सीनियर कंसल्टेंट एवं अन्य के पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

NABARD Recruitment 2021: नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (NABCONS) ने प्रोजेक्ट एसोसिएट, सीनियर कंसल्टेंट और अन्य के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार NABCONS वेबसाइट (www.nabcons.com) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2021 है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 21 अक्टूबर 2021

रिक्तियों का विवरण

सीनियर कंसल्टेंट - 03 पद

कंसल्टेंट- इंटरनेशनल बिजनेस - 01 पद

एसोसिएट कंसल्टेंट-आईटी- 01 पद

एसोसिएट कंसल्टेंट- 11 पद

एसोसिएट प्रोजेक्ट कंसल्टेंट - फाइनेंस - 01 पद

प्रोजेक्ट एसोसिएट - फाइनेंस- 01 पद

नाबार्ड भर्ती 2021 पात्रता मानदंड

शैक्षणिक योग्यता

सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग - अलग निर्धारित की गई है। अतः पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना अवश्य पढ़ें।

आयु सीमा

वरिष्ठ सलाहकार अधिमानतः 45 वर्ष से कम

सलाहकार अधिमानतः 40 वर्ष से कम

एसोसिएट सलाहकार अधिमानतः 35 वर्ष से कम



How to apply for NABARD Recruitment 2021

इच्छुक उम्मीदवार 21 अक्टूबर 2021 को या उससे पहले आवेदन जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन जमा करना आवश्यक है।