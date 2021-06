RCDF Recruitment 2021: डेयरी सुपरवाइजर और अन्य के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू, तुरंत करें अप्लाई

RCDF Recruitment 2021: राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (RCDF) जयपुर ने डेयरी सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट और अन्य के 503 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक 25 जून 2021 तक एक्टिव रहेगा।

राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर और इससे संबद्ध जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (DUSS) में कुल 503 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आवेदन आमंत्रित किए हैं। आरसीडीएफ भर्ती अधिसूचना के अनुसार, ये रिक्तियां महाप्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, सहायक लेखाकार, सहायक डेयरी केमिस्ट, बॉयलर ऑपरेटर, जेई, लैब सहायक, डेयरी तकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन और अन्य पदों के लिए निकाली गई हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि : 11 जून 2021

आवेदन करने की अंतिम तिथि : 25 जून 2021

रिक्तियों का विवरण

कुल पदों की संख्या - 503 पद

जनरल मैनेजर - 04 पद

डिप्टी मैनेजर - 27 पद

असिस्‍टेंट मैनेजर - 96 पद

असिस्टेंट अकाउंटेंट - 01 पद

असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट - 10 पद

बॉयलर ऑपरेटर - 31 पद

जेई - 01 पद

लैब असिस्टेंट - 46 पद

डेयरी तकनीशियन - 31 पद

इलेक्ट्रीशियन - 23 पद

जूनियर अकाउंटेंट/परचेज/स्टोर सुपरवाइजर- 48 पद

प्लांट ऑपरेटर - 77 पद

पशुधन पर्यवेक्षक - 07 पद

रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर - 20 पद

फिटर - 15 पद

वेल्डर - 06 पद

हेल्पर/डेयरी वर्कर - 27 पद

डेयरी सुपरवाइजर - 13 पद

ग्राम एक्सटेंशन वर्कर/ डेयरी/ सुपरवाइजर - 20 पद

पात्रता

उक्त पदों पर Govt Jobs के लिए आवेदकों को मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से कक्षा 8 वीं / 12वीं / यूजी डिग्री / पीजी डिग्री / एमबीए / एमवीएससी / इंजीनियरिंग / सीए / आईसीडब्ल्यूए / एम.कॉम / एमसीए / एम.एससी / डिप्लोमा / आईटीआई उत्तीर्ण होना जरुरी है।

आयु सीमा:

उक्त पदों पर Sarkari Naukri के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है।

How To Apply For RCDF Recruitment 2021

इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajcrb.rajasthan.gov.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए

"RCDF / DUSS Notification के लिंक पर क्लिक करें। आगे की टैब में नवीनतम आरसीडीएफ भर्ती 2021 अधिसूचना को अच्छे से पढ़ें और पात्रता की जांच करें। इसके बाद पुनः होम पेज पर दिए गए Apply Online के लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करते ही आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा, जिसे अच्छे से भरकर सबमिट कर देवें। आगे के चरण में शुल्क का भुगतान कर, फाइनल सबमिशन कर देवें। भरे हुए आवेदन का प्रिंट जरूर लेवें।

