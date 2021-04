Sarkari Naukri: यूजी और पीजी डिग्रीधारी युवाओं के लिए बैंक ऑफ़ बड़ोदा में निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

Sarkari Naukri: बैंक ऑफ बड़ौदा ने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट में रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नियत तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए मैनेजर लेवल के कुल 511 पदों को संविदा के आधार पर भरा जाएगा। बैंक द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। उक्त पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट, bankofbaroda.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई है। Bank of Baroda Recruitment 2021 Notification का डाइरेक्ट लिंक patrika.com/ के पेज पर भी दिया गया है।

Bank of Baroda Recruitment 2021 Post Details

सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर – 407 वैकेंसी

ई-वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर – 50 वैकेंसी

टेरीटरी हेड – 44 वैकेंसी

ग्रुप हेड – 6 वैकेंसी

प्रोडक्ट हेड (इन्वेस्टमेंट एण्ड रिसर्च) – 1 वैकेंसी

हेड (ऑपरेशंस एण्ड टेक्नोलॉजी) – 1 वैकेंसी

डिजिटल सेल्स मैनेजर – 1 वैकेंसी

आईटी फंक्शनल एनालिस्ट-मैनेजर – 1 वैकेंसी

आरक्षण के नियमानुसार रिक्तियों का वर्गीकरण निचे दी गई फोटो में देख सकते हैं।

Bank of Baroda Recruitment 2021 Application Fees

सभी अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 600 रुपये का भुगतान करना करना होगा। एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। इन सभी को 100 रुपये शुल्क का भुगतान करना है।

Bank of Baroda Recruitment 2021 Selection Procedure

उक्त पदों पर उम्मीदवारों के चयन पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के जरिए किया जाएगा। किन्ही उम्मीदवारों के कटऑफ अंक समान होने की स्थिति में आयु सीमा के अनुसार वरीयता निर्धारित की जाएगी। आवेदन के लिए उम्मीदवार को 60 प्रतिशत अंकों के साथ यूजी/पीजी उत्तीर्ण होना जरुरी है। आरक्षित वर्ग को 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी

How To Apply For Bank of Baroda Recruitment 2021

उक्त पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, bankofbaroda.in पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर उपलब्ध करियर सेक्शन में जाएं। यहां बैंक ऑफ़ बड़ोदा में निकली Sarkari Naukri का लिंक दिखाई देगा। जहां से भर्ती की अधिसूचना चेक कर सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदक को सभी शैक्षणिक दस्तावेजों की कॉपी को स्कैन करके कंप्यूटर पर सेव कर लेना चाहिए। क्योंकि आवेदन के साथ ही सभी डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। आवेदन भरने जाने के बाद शुल्क का भुगतान कर, फाइनल सबमिशन करें और प्रिंट निकाल लेवें। आवेदन शुल्क 600 रुपये भरना होगा, जिसका भुगतान ऑनलाइन मोड में किया जा सकता है। हालांकि, एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों को 100 रुपये का ही आवेदन शुल्क जमा करना है।

