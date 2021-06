UPSC NDA 2 Exam 2021: यूपीएससी एनडीए 2 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से होगी शुरू! पढ़ें पात्रता सहित पूरी डिटेल्स

UPSC NDA 2 Exam 2021: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आज UPSC NDA 2 2021 परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आज से ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। यूपीएससी एनडीए 2 2021 परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। UPSC NDA-2 2021 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जून, 2021 है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि देश में मौजूदा COVID 19 स्थिति के कारण UPSC NDA-2 2021 की अधिसूचना जारी होने में देरी भी हो सकती है।

Read More: राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, यहां से करें अप्लाई

महत्वपूर्ण तिथियां

अधिसूचना जारी होने की तिथि - 09 जून 2021

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि - 09 जून 2021

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि - 29 जून 2021

यूपीएससी एनडीए 2 परीक्षा तिथि - 05 सितंबर 2021

Read More: विभिन्न विभागों में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ के पदों पर निकली हजारों नौकरियां, जल्द करें अप्लाई

शैक्षणिक योग्यता और पात्रता

यूपीएससी एनडीए-2 2021 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 12वीं कक्षा पास होना जरुरी है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।

UPSC NDA-2 Registration process

आवेदन शुल्क

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है। जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

Read More: सीसीआई में इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

यूपीएससी एनडीए-2 2021 परीक्षा 5 सितंबर, 2021 को आयोजित होने वाली है। एनडीए परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अगस्त के महीने में जारी किए जाने की संभावना है। यूपीएससी एनडीए-2 2021 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए स्टेप्स को पूरा करना होगा।

How To Apply For UPSC NDA-2 2021

सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर दिए गए 'Whats New' सेक्शन में जाएं। आगे की टैब में "यूपीएससी एनडीए 2 2021 अधिसूचना" के लिंक पर क्लिक करें। यहां क्लिक करने के साथ ही भर्ती से संबंधी पेज ओपन होगा, जिसमें यूपीएससी एनडीए-2 2021 पंजीकरण पूरा करने के लिए विवरण दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन पश्चात लॉगिन करें और आवेदन पत्र भरें। आवेदन भरे जाने के बाद शुल्क का भुगतान करें और फाइनल सबमिशन कर देवें। भरे हुए आवेदन का प्रिंट जरूर लेवें।

Web Title: Sarkari Naukri: How To Apply For UPSC NDA 2 Exam 2021