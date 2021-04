Sports Authority of India Recruitment 2021: कोच के सैकड़ों पदों पर निकली भर्ती, आवेदन की अंतिम तारीख 20 मई

Sports Authority of India Recruitment 2021: भारतीय खेल प्राधिकरण ने 300 कोच और सहायक कोच के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन की अंतिम तारीख 20 मई 2021 है।

Sports Authority of India Recruitment 2021: खेल के क्षेत्र में कोच बनने के लिए प्रयासरत युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। भारतीय खेल प्राधिकरण ( SAI ) ने कोच और सहायक कोच के 300 पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 20 मई 2021 तक या या उससे पहले निर्धारित प्रारूप में SAI की आधिकारिक वेबसाइट sportsofauthorityofindia.nic.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें आवेदन की अंतिम तारीख 20 मई 2021 है। योग्य उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, चयन मानदंड और अन्य विवरण भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से हासिल कर सकते हैं।

Read More : Government jobs: आईसीएमआर में साइंटिस्ट के पदों पर निकली भर्ती, यहां से करें आवेदन

दरअसल, भारतीय खेल प्राधिकरण ( SAI ) ने कोच और सहायक कोच के 300 खाली पदों को भरने का फैसला लिया है। इनमें 100 पद कोच और 200 पद सहायक कोच के लिए हैं। इन पदों के लिए आज से आवेदन भेजने का काम शुरू हो गया है। आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 20 मई 2021 है।

Read More : NSCBMC Recruitment 2021: पीजीडीएमओ के पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री जरूरी

कोच या सहायक कोच के लिए उम्मीदवार के पास SAI, NS NIS, या किसी अन्य मान्यता प्राप्त भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय या ओलंपिक/अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी या द्रोणाचार्य अवार्डी से कोचिंग में डिप्लोमा जरूरी। कोच के लिए अधिकतम आयुसीमा 45 और सहायक कोच के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है।

Read More : PNB Sweeper Recruitment 2021: पंजाब नेशनल बैंक में स्वीपर के पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, आज ही करें अप्लाई

कैसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार दोनों पद के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट sportsofauthorityofindia.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए अंतिम तारीख 20 मई 2021 है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन जमा करते हैं तो उसकी एक प्रिंट कॉपी अपने पास जरूर रख लें।

Read More : Govt Jobs: क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट और टाइपिस्ट के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें अप्लाई

Web Title: Sports Authority of India Recruitment 2021 for Coaches and assistant coaches