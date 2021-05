UP Police SI Recruitment 2021: यूपीपीआरपीबी ने सब इंस्पेक्टर के 9534 पदों पर भर्ती के लिए बढ़ाई आवेदन की तारीख, 15 जून तक करें अप्लाई

UP Police SI Recruitment 2021: कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच यूपीपीआरपीबी ने एक बार फिर एसआई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। एसआई भर्ती में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार और 15 जून 2021 तक आवेदन भेज सकते हैं।

UP Police SI Recruitment 2021: देशभर में जारी कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ( UPPRPB ) ने सब इंस्पेक्टर ( SI ) के 9534 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया हैं। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब 15 जून 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले बोर्ड ने आवेदन की तारीख को 30 मई 2021 तक के लिए बढ़ाया था। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं किया समय गंवाए बगैर आवेदन कर दें।

UP Police SI Recruitment 2021

बता दें कि पिछले दिनों यूपीपीआरपीबी ओर से एसआई के 9534 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक सब इंस्पेक्टर के 9027, प्लाटून कमांडर के 484 और फायर ऑफिसर के 23 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए बोर्ड की तरफ से लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को इन तीनों टेस्ट को पास करना होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची योग्यता के आधार पर घोषित की जाएगी।

आवश्यक योग्यता

UP Police SI Recruitment 2021: यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं फायर ऑफिसर के पद के लिए साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 28 साल होनी चाहिए। सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को 400 रुपए बतौर आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

ऐसे करें आवेदन

इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ( UPPRPB ) की आधिकारिक वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर जाना होगा। यहां आपको भर्तियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आवेदन फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा। लिंक खुलने के बाद जरूरी क्रेंडेंशियल दर्ज करें और जरूरी दस्तावेज अटैच करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

