UPPCL JE Result 2020: जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (Uttar Pradesh Power Corporation Limited) ने जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल भर्ती 2020 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इन भर्ती परीक्षा में शामिल हुए है वे सभी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाकर अपना परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते है।

ऐसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट:—

- सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं।

— होमपेज पर VACANCY/RESULTS पर जाएं।

— इसमें DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ONLINE EXAM (CBT) FOR THE POST OF JUNIOR ENGINEER (TRAINEE) ELECTRICAL” AGAINST ADVT. NO. 07/VSA/2020/ JE/E&M के लिंक पर जाएं।

— इसके बाद अब एक पीडीएफ फाइल खुलेगा।

— अब पीडीएफ में उम्मीदवार अपना रोल नंबर इंटर करें।

— भविष्य के लिए इसकी एक प्रिंट आउट निकालकर रख लें।

14 सितंबर को जारी हुई थी आंसर-की:-

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड जारी अधिसूचना के अनुसार, 4 दिसंबर, 2020 से इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। उम्मीदवारों को 28 दिसंबर, 2020 तक का समय दिया गया था। इसके बाद 14 सितंबर, 2021 को आंसर-की जारी गई। अब इसका परिणाम जारी कर दिया गया है।