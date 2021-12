Police Recruitment 2021: पुलिस कॉन्स्टेबल पदों के लिए भर्ती, जानिए वैकेंसी डिटेल

पुलिस विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका आया है। बिहार सरकार द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, बिहार पुलिस कांस्टेबल (Bihar Police Constable Recruitment) पदों की नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किए है।

ऐसे करें आवेदन:—

— सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट- csbc.bih.nic.in पर जाएं।

— होम पेज पर दिए Bihar Police सेक्शन पर क्लिक करें।

— इसके बाद Online Application: Click here to Submit Application for the post of Prohibition Constable पर जाएं।

— अब REGISTRATION वाले ऑप्शन पर जाएं।

— नए पेज पर मांगी गई सही सही दर्ज कर अपना Registration करें।

— रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।

— आवेदन की सारी प्रक्रिया होने के बाद इसका एक प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखें।