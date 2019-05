561वां स्थापना दिवस: प्रगति के पथ पर राव 'जोधा' का जोधपुर, जानें क्यों रखता है ख़ास पहचान

जोधपुर।

राजस्थान का जोधपुर शहर रविवार को अपना 561 वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस खूबसूरत शहर की स्थापना राव जोधा ने 12 मई, 1459 ई को की थी। इसकी जनसंख्या 10 लाख के पार हो जाने के बाद से ही इसे राजस्थान का दूसरा "महानगर " घोषित कर दिया गया था। यह यहां के ऐतिहासिक रजवाड़े 'मारवाड़' की राजधानी भी हुआ करता था। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मन्दिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है।

वर्ष पर्यन्त चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण इसे 'सूर्य नगरी' भी कहा जाता है। यहां स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकानों के कारण इसे 'नीली नगरी' के नाम से भी जाना जाता था। यहां के पुराने शहर का अधिकांश भाग इस दुर्ग को घेरे हुए बसा है, जिसकी प्रहरी दीवार में कई द्वार बने हुए हैं, हालांकि पिछले कुछ दशकों में इस दीवार के बाहर भी नगर का वृहत प्रसार हुआ है। जोधपुर की भौगोलिक स्थिति राजस्थान के भौगोलिक केन्द्र के निकट ही है, जिसके कारण ये नगर पर्यटकों के लिये राज्य भर में भ्रमण के लिये उपयुक्त आधार केन्द्र का कार्य करता है।

वर्ष 2014 के विश्व के अति विशेष आवास स्थानों (मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसेज़ ऑफ़ द वर्ल्ड) की सूची में प्रथम स्थान पाया था। भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक तमिल फ़िल्म 'आई' की शूटिंग भी यहां हुई थी।

