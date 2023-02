Lady's Murder : महिला को शराब पिलाकर गला घोंटा, पायल लूटे

जोधपुर Published: Feb 02, 2023

- लापता निगमकर्मी महिला का खण्डहरनुमा मकान में शव मिलने में सनसनीखेज खुलासा, युवक गिरफ्तार

देवनगर थानान्तर्गत (Police station Devnagar) देवनगर में प्रेम उद्यान के पास खण्डहरनुमा मकान में नगर निगम की लापता महिलाकर्मी का संदिग्ध हालात में शव मिलने के मामले में सनसनीखेज खुलासा (Sensational revelation) हुआ है। एक युवक महिला से एक हजार रुपए मांग रहा था, लेकिन रुपए न देने पर युवक ने महिला को पहले शराब पिलाई (Lady got drunk first and then murdered) थी और फिर ओढ़नी से गला घोंटकर हत्या करने के बाद पायजेब लूट ली थी। पुलिस ने मंगलवार रात आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। (Lady's murder and robbered anklets after drinking wine)

थानाधिकारी जयकिशन सोनी के अनुसार राजीव गांधी कॉलोनी निवासी नगर निगमकर्मी सरला पत्नी (55) पत्नी सज्जन वाल्मिकी गत 15 जनवरी को लापता हो गई थी। उसके बुआ के बेटे भाई अभिषेक ने 23 जनवरी को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसी बीच, सोमवार रात सरला प्रेम उद्यान के पास मकान में मृत पाई गई थी। उसका चेहरा व शरीर क्षत-विक्षत हो चुका था। एक हाथ श्वान नोंच चुके थे। गले में ओढ़नी का फंदा था और पांव में चांदी की पायल गायब थी। बागर चौक निवासी बुआ के बेटे भाई अभिषेक ने मंगलवार को हत्या व लूट का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव परिजन को सौंपा।