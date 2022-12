Lakhs of Rs theft : पांच मकानों में चोरों का धावा, लाखों का सामान चोरी

- पुलिस गश्त ताक पर

- सर्दी बढ़ने के साथ ही चोरियों में इजाफा

जोधपुर।

सर्दी और शादियों की सीजन शुरू होने के साथ पुलिस की रात्रिकालीन गश्त में आई सुस्ती का चोर गिरोहों (Theft gang acitve) ने फायदा उठाना शुरू कर दिया है। चोरों ने अलग-अलग जगहों पर पांच सूने मकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण व लाखों रुपए चुरा लिए। नकबनजी के पांच मामले दर्ज किए गए हैं। (Lakhs of Oranaments and cash stolen from five houses)

हलवाई के मकान से जेवर व 4.30 लाख चोरी

मण्डोर थानान्तर्गत नागौरी बेरा में किसान कन्या स्कूल के पास निवासी हलवाई भागीरथ पुत्र डूंरदास वैष्णव की पत्नी व बच्चे 29 नवम्बर को साली की शादी में होने चले गए थे। तीस नवम्बर की सुबह सात बजे भागीरथ खाना बनाने के लिए घर से निकल गए थे। पीछे मकान में कोई नहीं था। एक नवम्बर को चोर गिरोह ताले तोड़कर मकान में घुसा और सोने की तीन फिणियां, एक पायल जोड़ी, चांदी की अंगूठियां, 4.30 लाख रुपए, बच्चों के दो गुल्लक से 17 हजार रुपए, बीस सिक्के, एक एलइडी व साउंड सिस्टम व एटीएम कार्ड चुरा लिए।

अलमारी के ताले तोड़कर जेवर चोरी

मूलत: एयरपोर्ट थानान्तर्गत शेर विलास कॉलोनी हाल अजमेर निवासी प्रियंका दवे पत्नी विशाल को पड़ोसी ने गत 28 नवम्बर को अजमेर में कॉल कर जोधपुर वाले मकान में चोरी होने की सूचना दी। महिला जोधपुर आई तो दरवाजे व अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। अलमारी में रखी चांदी की 4 गिलास, कैमरा, वीडियो हैण्डी कैमरा, कांसे व चांदी के बर्तन सैट, मेटल डिजाइल के दो गिलास व अन्य कीमती सामान चुरा लिया गया।

घरवाले शादी में गए, पीछे चोरों ने हाथ साफ किए

कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड में सेक्टर 4आर निवासी पेंटर शहाबुद्दीन गत तीस जनवरी को परिवार सहित भाई के बच्चों की शादी में गया था। एक दिसम्बर को पड़ोसी ने चोरी होने की सूचना दी। इस पर पेंटर अपने परिवार सहित जोधपुर लौटा। अलमारी टूटी हुई थी। उसमें रखा डेढ़ तोला सोने का हार, कानों के सोने के तीन बूंदे, एक तोला सोने का माथे का टीका, चांदी के तीन हार, दो नेकलेस, पायजेब जोडि़यां और साउण्ड सिस्टम गायब थे। शहाबुद्दीन ने चोरी का मामला दर्ज कराया।

पुत्री व पुत्र के निकाह के जेवर व रुपए चोरी

मूलत: नागौर जिले में मूण्डवा के झुझण्डा हाल नयापुरा की संजय बस्ती निवासी युसुफ पुत्र जमाल खां गत 11 नवम्बर को परिवार सहित पैतृक गांव गया था। तीन पुत्र घर पर थे। जो 12 नवम्बर की रात ढाई बजे भदवासिया सब्जी मण्डी चले गए थे, जहां 11 बजे लौटे थे। मकान के मुख्य गेट का ताला टूटा था। एक कमरे से सोने व चांदी के आभूषण और दूसरे कमरे में बक्से में रखे 1.47 लाख रुपए, स्टील के डिब्बे से सात हजार रुपए गायब थे। यह जेवर व रुपए 17 नवम्बर को हुई पुत्री व पुत्र के निकाह के लिए रखे थे। शादी के बाद मकान मालिक ने अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन जेवर व रुपए न मिलने पर चोरी का मामला दर्ज कराया।

पैतृक गांव में मिली चोरी की सूचना

सूरसागर थानान्तर्गत चांदपोल में माता का कुण्ड निवासी शांति पत्नी ललित कुमार गर्ग कुछ दिन पहले पैतृक गांव गिलाकोर गई थी। पीछे मकान मे कोई नहीं था। 1 दिसम्बर को पड़ोसी ने मकान में चोरी की सूचना दी। वह जोधपुर लौटी तो मकान के ताले टूटे हुए थे। अलमारी के ताले तोड़कर चोरों ने सोने की लूंग जोड़ी, दो अंगूठियां, 25-30 तोला चांदी, लक्ष्मी की मूर्ति, पायल और पांच हजार रुपए चुरा लिए।

