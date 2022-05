Rape : शादी का झांसा देकर बलात्कार, युवक ने दूसरी सगाई

- युवक की दूसरी जगह सगाई होने पर महिला ने दर्ज कराई एफआइआर

जोधपुर Published: May 15, 2022 10:35:54 pm

जोधपुर।

जिले में एक युवक ने शादी का झांसा देकर एक महिला से बलात्कार (Rape of a woman on the pretext of marriage) और फिर देह शोषण किया। युवक की दूसरी जगह सगाई होने व शादी से इनकार करने पर पीडि़ता थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। (Rape FIR registered against a man)

पुलिस के अनुसार बैंक में काम करने वाली एक महिला की शिकायत पर शादी का झांसा देकर बलात्कार व देह शोषण का मामला दर्ज किया गया है। पीडि़ता के बयान दर्ज कर मेडिकल कराया गया है।

आरोप है कि महिला की 2018 में शादी हुई थी, लेकिन एक साल बाद ही पति से अनबन हो गई थी। जिसके चलते वह अपने पीहर में रहने लग गई थी। दोनों के बीच कोर्ट में तलाक का मामला विचाराधीन है। इस बीच, आरोपी का महिला से सम्पर्क हुआ। दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। युवक ने महिला से शादी करने का भरोसा दिलाया। इस बीच, युवक उसे नशीला पदार्थ पिलााया। बेहोश होने पर उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद वह शादी का झांसा देकर दो साल तक देह शोषण किया।

गत दिनों युवक के घरवालों ने उसकी सगाई कहीं और कर दी। इसका पता लगा तो महिला ने युवक व घरवालों के सामने आपत्ति जताई, लेकिन युवक ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाने से मना कर दिया। तब महिला थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया।इसका पता लगा तो महिला ने युवक व घरवालों के सामने आपत्ति जताई, लेकिन युवक ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाने से मना कर दिया। तब महिला थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया।

