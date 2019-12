Save water क्यों कि जल है तो कल है

जोधपुर ( jodhpur news.current news ) .भारत सरकार ( Government of India ) के सूचना व प्रसारण मंत्रालय ( Ministry of Information and Broadcasting ) की ओर से क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो की ओर से आयोजित कार्यक्रम के तहत आम जनता को पानी का महत्व ( jal shakti )और पानी की बचत ( Save water ) के बारे में बताया गया।