फिर इत्र की खुशबू से महक उठेगा कन्नौज, यूपी सरकार यहां बनाएगी देश का सबसे बेहतरीन परफ्यूम पार्क और म्यूजियम

Perfume Park and Museum will be made in Kannauj- इत्र नगरी कन्नौज जिले में देश का सबसे खूबसूरत परफ्यूम पार्क और म्यूजियम तैयार किया जाएगा। कन्नौज का इत्र देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है।