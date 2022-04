फफककर महिलाएं बोलीं-खुलासा तो हो गया, हमारे पुश्तैनी जेवर कहां हैं, बुल्डोजर कार्रवाई की मांग

Bank Locker Update: सेंट्रल बैंक लॉकर की चोरी का खुलासा तो हो गया। ऐसे में लॉकर ग्राहक महिलाएं विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंची। फफक-फफकर रोते हुए महिलाओं ने कहा खुलासा हो गए लेकिन हमारे पुश्तैनी जेवर कहां हैं।

सेंट्रल बैंक से गहने गायब होने के बाद पीड़ित परिवार शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिले। फफककर रो पड़ी महिलाओं ने महाना से कहा कि खुलासा तो हो गया, हमारे हमारे पुश्तैनी जेवर कहां हैं। चार पीढ़ी के जेवर गंवाने वाली निर्मला तहलानी समेत सभी से महाना ने मदद करने व न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री विनोद गुप्ता के नेतृत्व में पहुंची पीड़ित लॉकरधारकों का महाना के सामने धैर्य टूट गया। लालबंगला निवासी मीना देवी, सिविल लाइंस निवासी बुजुर्ग निर्मला तहलानी, सुशीला देवी के आंसू बहने लगे। सभी पीड़ितों ने एक स्वर में कहा कि गहने बरामद कराए जाए।

Kanpur Bank Locker Theft Women Asking For their Jewellery