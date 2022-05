शादी के चढ़ावे में नहीं आया सोने का झुमका तो दूल्हन ने विदाई से किया इंकार, फिर जो हुआ...

Kanpur Viral News: कानपुर से एक दिलचस्प मामला सामने आया। यहां, शादी में सोने का झुमका चढ़ाव में नहीं आया तो दुल्हन ने शादी से इंकार कर दिया।

कान में पहनने वाले इस ‘झुमके’ ने एक शादी रुकवा दी। पढ़कर थोड़ा आश्चर्यजनक लगा होगा लेकिन कानपुर में ऐसा ही हुआ। जहां, मात्र झुमके के चक्कर में एक दुल्हन ने फेरे होने बाद भी विदाई से इनकार कर दिया। हुआ ये कि दूल्हा अपनी दुल्हन के सारे जेवर तो असली लाया लेकिन झुमका आर्टिफिशियल ले आया था। ऐसे में दुल्हन विदाई से ही इंकार कर दिया। लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर विदाई कराई।

Bride Denied to Farewell in Kanpur Because of Gold Earrings