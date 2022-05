इस बंगले में सहेज कर रखीं हैं 500 करोड़ की विरासतें, दुनिया की इकलौती रॉल्स रायल घोस्ट के हैं मालिक

Heritage In Kanpur: कानपुर का एक ऐसा परिवार, जहां 500 करोड़ से अधिक कीमत की विरासतें संजोह कर रखी गई है। यहां दुनिया कई ऐसी चीजें है, जो शायद कहीं और देखने मिले ही न।

Updated: May 19, 2022 12:25:13 am

अनमोल विरासत सहेज कर रखना आसान काम नहीं लेकिन स्वरूप नगर में इब्राहिम परिवार की सांसें इन विरासतों में धड़कती हैं। हो भी क्यों न..उनके नायाब संग्रह में 1913 में बनी दुनिया की इकलौती रॉल्स रायस घोस्ट लिमोजिन जो है। 1920 मॉडल की रॉल्स रायस स्पोर्ट्स मॉडल कार है जो आज भी 80 मील यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने का दमखम रखती है। पटियाला के नवाब के महल की शान रहे मिनी रेल इंजन अब इस परिवार की शोभा बढ़ा रहे हैं। दुनिया के रईस उन्हें मुंहमांगी कीमत देने को तैयार हैं लेकिन इब्राहिम परिवार के लिए ये कारें और इंजन जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। एंटीक वैल्यू को देखते हुए इनकी कीमत करीब 500 करोड़ से कम नहीं है। इस बंगले दशकों पुरानी अनोखी वस्तुओं से लेकर नए जमाने की खासियत देखने को मिलेगी।

Kanpur Bungalow heritage of 500 crores having world's only Rolls Royce