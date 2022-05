लाखों की कीमत में बिक रहा ‘गोबर’, अब दक्षिण कोरिया समेत यहां है भारी डिमांड

Dung Export From Uttar Pradesh: अब गोबर को खरीदकर लाखों में बेच सकते है। मिर्जापुर में एक समूह गोबर खरीदकर दक्षिण कोरिया में निर्यात कर रहा। साथ देश के इन बड़े शहरों में भी सप्लाई कर रहा है।

Updated: May 18, 2022 07:09:36 pm

गोबर, जिसे लोग अक्सर देख कर मुंह बनाते हैं और दूर से निकल जाते हैं। उसी गोबर से लोग लाखों का व्यापार कर रहे हैं। किसानों से गोबर खरीद कर दूसरे देखों में निर्यात कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग ने भी अब किसानों से गोबर खरीदने की बात कही है। यूपी के मिर्जापुर में किसानों से गोबर खरीद कर दक्षिण कोरिया समेत देश के 10 राज्यों में इससे बना कंपोस्ट भेजा जा रहा है। इससे किसानों से लेकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तमाम महिलाओं और युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। आइए सबसे जानते हैं कि कैसे और गोबर से क्या होता है।

