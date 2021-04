कानपुर में एक दिन में रिकॉर्ड 476 की अंत्येष्टि, सूर्यास्त के बाद चिता न जलाने की भी टूटी परंपरा

Kanpur records cremation of dead bodies in a day. यहां एक दिन में रिकॉर्ड 476 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को केवल तीन की कोरोना (Coronavirus in up) से मौत हुई। इसके अतिरिक्त छह मौत का अपडेट बाद में पोर्टल पर डाला गया