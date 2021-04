कोरोनाः यूपी में फिर टूटा रिकॉर्ड, 34,379 हुए संक्रमित, 195 की मौत, सीएम ने दिए यह निर्देश

उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड कोरोना (coronavirus in up) के मामले दर्ज हुए हैं। बीते 24 घंटे में 34,379 कोरोना संक्रमण (up corona update) के नये मामले सामने आए हैं, वहीं रिकॉर्ड 195 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई है।