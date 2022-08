तेंदुलकर, सहवाग और ब्रायन लारा समेत दिग्गज क्रिकेटर खेलेंगे 'द रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज', UP में होगा ऐतिहासिक Cricket Match

Cricket Match in UP: क्रिकेट के दुनिया के दिग्गज सन्यास ले चुके खिलाड़ियों को एक बार मैच खेलते हुए देखने को मिलेगा।

ऐतिहासिक ग्रीनपार्क में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और ब्रायन लारा जैसे दिग्गज क्रिकेटर मैच खेलकर सड़क सुरक्षा सिखाएंगे। द रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 20/20 लीग का दूसरा सीजन ग्रीनपार्क में 10 से 15 सितंबर तक होगा। इसमें सात मैच यहीं खेले जाएंगे। 20-20 ओवर के मुकाबले फ्लड लाइट में होंगे। सीरीज में आठ देशों की टीमें हिस्सा लेगी। सात सितंबर को टीमें कानपुर आ जाएगी। आयोजन मैजेस्टिक लीजेंड स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही है। उद्घाटन सेरेमनी शुभारंभ मैच से पहले की जाएगी। इसमे कई बॉलीवुड सितारों के आने की उम्मीद है। इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। शाम 7.30 बजे से मैच खेले जाएंगे। रविवार को दो मैच दोपहर तीन बजे से शुरू होंगे। सीरीज में युवराज सिंह, जोंटी रोड्स, तिलकरत्ने दिलशान, केविन पीटरसन और मोहम्मद रफीक जैसे खिलाड़ी दम दिखाएंगे। जिलाधिकारी विशाखजी के कहा कि देशभर के दिग्गज क्रिकेटरों का टूर्नामेंट होने जा रहा है। इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। बुधवार को मैचों को लेकर ग्रीनपार्क में बैठक की जाएगी।

Tendulkar, Sehwag and Brian Lara will play 'The Road Safety World Series' cricket match in UP Kanpur