किसानों को अब फसल में नहीं होगा नुकसान, फसलों की ग्रोथ रुकी तो ये डिवाइस करेगी अलर्ट

IIT Kanpur: आईआईटी ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो फसलों को खराब होने से पहले अलर्ट कर देगी। इससे फसलों से बचाया जा सकेगा।

अब खेत में फसलों की ग्रोथ रुकी तो सेटेलाइट से अलर्ट मिल जाएगा। इससे समय रहते कम पैदावार और विभिन्न रोगों से बचाया जा सकेगा। आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप सटस्योर ने ऐसी तकनीक विकसित की है, जो सेटेलाइट के माध्यम से पिक्चर लेकर आकलन करती है। तेलंगाना सरकार ने स्टार्टअप के साथ समझौता कर किसानों को नुकसान से बचाने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में भी जल्द इसे शुरू किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए प्रदेश सरकार की वार्ता चल रही है।

