उत्तर प्रदेश में पुरुषों से अधिक काम करती हैं महिलाएं, हैरान कर देंगे इन राज्यों के आंकड़े

Work Report: उत्तर प्रदेश में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक वर्किंग हैं। देशभर के अल-अलग राज्यों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं।

Updated: August 20, 2022 10:55:38 am

उत्तर प्रदेश में पुरुषों की तुलना में महिला कामगारों की संख्या ज्यादा हो गई है। ई-श्रम पोर्टल पर 18 अगस्त को अंतिम अपडेट के मुताबिक यूपी के कुल कामगारों में महिलाओं की तादाद 52.36 फीसदी हो गई है। अब तक अपडेट आंकड़ों के मुताबिक पुरुष कामगार 3.94 करोड़ हैं जबकि महिला कामगारों की संख्या 4.34 करोड़ हो गई है। 2.77 करोड़ महिलाएं अपना घर चलाने को घरेलू काम कर रही हैं। यह आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी की महिलाओं का स्वावलम्बन के लिए घर से निकलना बढ़ा है।

Women work more thanङझ men in Uttar Pradesh figures states in India