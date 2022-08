आधा सत्र बीतने के बाद सरकारी स्कूलों में अब पहुंची किताबें, शुरू होगा वितरण

UP Schools Update: उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जब आधा सत्र बीत गया तब किताबें पहुंची हैं। अब पुस्तकों का वितरण किया जाएगा।

वर्तमान शैक्षिक सत्र आधा बीत चुका है अब बेसिक शिक्षा विभाग के छात्रों को वितरण कि लिए किताबें आईं हैं। यह शैक्षिक सत्र एक अप्रैल को शुरु हो गया था और पिछले पांच महीने से इन स्कूलों के बच्चे बिना किताबों के ही पढ़ाई कर रहे थे। अब किताबों के आने की शुरुआत हुई है और अगले सप्ताह ही इनका वितरण शुरु हो पाएगा।

After half the session distribution of books will start in government schools (File Photo)