एकलौते बेटे व भतीजे की मौत भरा पैगाम देख परिजनों के होश उड़े, लिफाफा खोला तो..

UP News: योगी सरकार द्वारा एक तरफ जहां कानून व्यवस्था बेहतर करने का प्रयास है वहीं, दूसरी तरफ खुलेआम जान से मारने की चुनौती दी जा रही।

एकलौते बेटे व भतीजे की हत्या कर वंश नष्ट करने की धमकी भरे पत्र ने रेलकर्मी व उसके परिजनों के होश उड़ा दिये। झांसी आरएमएस(रेल मेल सर्विस) से पोस्ट किये गये लिफाफा की जानकारी करने पीड़ित रेलकर्मी जीआरपी थाने पहुंचा। जहां उसने पूरा घटनाक्रम बताते हुये मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। मामला नवाबाद थाना क्षेत्र का होने के कारण जीआरपी ने पीड़ित को नवाबाद थाने भेज दिया है।

Seeing the death message of the only son and nephew relatives stunned in Jhansi