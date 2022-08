देश की सेवा का जज्बा लेकर अग्निवीर भर्ती में दौड़े नौजवान

Agniveer recruitment: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्तियां तल रही। इसी कड़ी में फर्रुखाबाद में युवाओं ने दौड़ लगाई।

राजपूत रेजीमेंटल सेंटर में शुक्रवार से सेना की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गयी है। पहले से फर्रुखाबाद जिले के नौजवानों ने देश सेवा का जज्बा लेकर सेना में नौकरी पाने के लिए दमखम दिखाया। युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। दौड़ में आगे निकलने के लिए युवाओं ने खूब दमखम दिखाया। अपने जिलें के कायमगंज, सदर और अमृतपुर तहसील क्षेत्र के नौजवान बड़े ही उत्साह के साथ गुरुवार की रात से ही सेना भर्ती में आजमाइश के लिए बरगदिया घाट के मैदान पर पहुंचने लगे। यहां पुलिस और सेना के अधिकारियों ने नौजवानों को रोका। बाद में अलग अलग करके नौजवानों को भोर में भर्ती के लिए सेना के ग्राउंड पर ले जाया गया। इससे पहले नाप भी हुई। जो लंबाई में फिट थे उन्हें आगे दौड़ के लिए भेजा गया। सिखलाइट के मुख्य गेट पर नौजवानों की लंबाई चेक की गयी।

Youngsters running in Agniveer recruitment with the spirit of service to the country