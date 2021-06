सावधान: सेहत ना बिगाड़ दे आरओ का अवैध 'शुद्ध' जल!

Beware: RO's illegal 'pure' water should not spoil your health!

-आरोप:मनमर्जी संचालित हो रहे अवैध आरओ प्लांट, बेच रहे केमिकल युक्त पानी