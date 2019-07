बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए सरकार ने उठाया कदम, 22 जुलाई से अभियान होगा शुरू

करौली। नौनिहालों को खसरा-रूबैला की घातक बीमारियों से बचाव के लिए जिले में 22 जुलाई से टीकाकरण अभियान ( Measles Rubella Vaccination campaign ) शुरू होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक माह तक चलने वाले इस अभियान ( vaccination campaign in Karauli ) के दौरान करौली जिले में 4 लाख 60 हजार से अधिक बच्चों को टीकाकरण के माध्यम से खसरा-रूबैला जैसी घातक बीमारियों से बचाया जा सकेगा। अभियान ( Campaign ) को लेकर विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं।

9 माह से 15 साल तक के बच्चों के लगेंगे टीके

सामान्य चिकित्सालय स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेन्टर में शनिवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश मीना ने अभियान की तैयारियों की जानकारी दी। डॉ. मीना ने बताया कि अभियान में 9 माह से 15 साल तक के बच्चों के खसरा-रूबैला के टीके ( measles rubella vaccination campaign 2019 ) लगाए जाएंगे, जिसके लिए जिले में 4 लाख 60 हजार 760 बच्चों का लक्ष्य रखा है। टीकाकरण के कुल 3950 सत्र आयोजित किए जाएंगे। अभियान के प्रथम सप्ताह में जिले के निजी व सरकारी स्कूलों में बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा।

टीकाकरण के लिए चलाया जागरूकता अभियान

इसके बाद गांवों और शहरी क्षेत्रों में तय आउटरीच सत्रों में स्कूल ना जाने वाले बच्चों और छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के लिए एएनएम, आंगनबाड़ी, आशा व संबंधित स्कूल के नोडल अध्यापक की टीम बनाई गई है। प्रत्येक ब्लॉक में प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। सीएमचओ के अनुसार जिले में वैक्सीन के लिए 34 कोल्ड चैन बनाई हैं, जहां से संबंधित स्थानों के लिए टीके पहुंचाए जाएंगे। अभियान के तहत संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही जनजागरुकता के लिए पोस्टर, पम्पलेट, रैली आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

केन्द्रीय विद्यालय से होगा आगाज

खसरा-रूबैला अभियान का 22 जुलाई को आगाज केन्द्रीय विद्यालय से होगा। अभियान के लिए आरसीएचओ डॉ. जयंतीलाल मीना को जिला नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस मौके पर अधिकारियों ने अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया।