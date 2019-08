हिन्दु-मुस्लिम दो परिवारों के बीच अटूट रिश्ते दे रहे सामप्रदायिक सौहाद्र्र का संदेश

करौली. एक-दूसरे के प्रति सद्भाव, विश्वास और सौहाद्र्र की भावना हो तो ऐसे रिश्तों को कभी कोई नहीं तोड़ सकता। (Message of communal harmony giving unbreakable relationship between two Hindu-Muslim families)

मजहबी दीवार भी इन रिश्तों के बीच आड़े नहीं आती। इसी का उदाहरण पेश कर रहे हैं, मिसेज इंडिया यूनिवर्स २०१८ प्रीति मीना व मेहरल्ली खान के परिवार के बीच तीन पीढ़ी से चले आ रहे रिश्ते। ये परिवार एक दूसरे के त्योहारों पर परिवार की तरह भागीदारी निभाते हैं।

राखी के मौके पर खान परिवार के बेटे ने दिल्ली से श्रीमहावीर जी के समीप के गढ़ी पनवेड़ा गांव आकर प्रीति मीणा के परिवार में राखी बंधवाई। गढ़ी पनवेड़ा के पूर्व सरपंच मंगलराम मीना का इसी गांव से निकले मेहरल्ली खान के परिवार से तीन पीढियों से परिवार जैसा संबंध है। अनेक मौकों पर माहौल कभी भी बिगड़ा हो लेकिन दोनों परिवारों के बीच कभी कटुता नहीं आई।



दिल्ली से आकर बंधवाई राखी, तिलक लगवाया

मेहरल्ली खान का परिवार रोजगार के लिए पनवेड़ा से दिल्ली जाकर बस गया। यूं तो इस परिवार के लोग अमूमन हर त्योहार पर गांव में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन राखी के त्योहार पर तो हरहाल में राखी बंधवाने आते ही है। इस बार भी राखी पर मेहरल्ली खान का बेटा आमिर खान गांव पहुंचा। गांव में उसने अपने रिश्ते की बुआ और मिसेज इंडिया यूनिवर्स प्रीति की ननद रामधनी मीना से राखी बंधवाई। रामधनी ने आमिर के माथे पर तिलक लगाया तथा कलाई पर राखी बंधवाकर मुंह मीठा किया। आमिर खान ने बताया कि उनके रिश्तों के बीच में कभी भी धर्म आड़े नहीं आया।



मीठी ईद साथ मनाते थे

मिसेड इंडिया यूनिवर्स के पति बीएस मीना ने बताया कि मेहरल्ली खान के परिवार के साथ उनका बचपन बीता है। दोनों परिवारों द्वारा मीठी ईद साथ-साथ मनाई जाती थी, वे भी उनके घर जाते रहते हैं। अब यह परिवार दिल्ली में अपना जीवन यापन करता है। मेहरल्ली खान के बेटे राखी पर गांव आकर राखी बंधवाते हैं।