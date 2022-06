खनिज विभाग द्वारा जब्त ट्रक को पटलने वाला चालक गिरफ्तार

20 जून को हुए हादसे में खनिज विभाग के गार्ड की हो गई थी मौत

करौली Published: June 26, 2022 02:03:24 pm

हिण्डौनसिटी. अवैध खनन कर लाए गए सैण्ड स्टोन के ब्लॉक से भरे ओवरलोड़ ट्रक को जानबूझ कर पलटने से हुई खनिज विभाग के गार्ड की मौत के मामले में नई मंडी थाना पुलिस ने शनिवार को आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया।

थाना प्रभारी गिर्राज प्रसाद ने बताया कि आरोपी रूंध का पुरा निवासी कल्लू उर्फ प्रधान गुर्जर है। जिसने 20 जून की रात को खनिज विभाग के उडनदस्ते द्वारा जब्त किए गए सेंड स्टोन के ब्लॉकों से भरे ओवरलोड़ ट्रक को महवा रोड क्यारदा कलां गांव के बालाजी मंदिर की पुलिया के समीप जानबूझकर पलट दिया था। हादसे में खनिज विभाग के गार्ड बाडमेर जिले की गडरारोड तहसील के गांव गिराव निवासी नेमाराम (23) पुत्र सगरा राम मेघवाल की मृत्यु हो गई थी। जबकि गार्ड हिंगलाज और खेताराम घायल हो गए थे। वहीं आरोपी चालक कल्लू मौके से फरार हो गया था। थानाप्रभारी ने बताया कि आरोपी कल्लू गुर्जर उर्फ प्रधान की गिरफ्तारी के लिए अनुसंधान अधिकारी टोडाभीम के डीएसपी फूलचंद मीना ने उप निरीक्षक कैलाश चंद गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की। जिसने शुक्रवार रात को मुखबिर की सूचना पर आरोपी को महवा रोड़ स्थित वृंदावन रिसोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया।

ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से चालक की मौत

जयपुर लेजाने के दौरान तोड़ा दम

हिण्डौनसिटी. श्रीमहावीरजी क्षेत्र के गांव रेण्डायल में र्ईंटों से भरी ट्रेक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से उसी के चालक की मौत हो गई। श्रीमहावीरजी से जयपुर ले जाने के दौरान ट्रैक्टर के घायल चालक ने दम तोड़ दिया। हिण्डौन चिकित्साल लाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना कानूनी कार्रवाई के शव को ले गए। मृतक कैमला गांव निवासी गोपाल (52) पुत्र गिरधारी है।

चिकित्सालय सूत्रों के अनुसार के गांव गोपाल ट्रैक्टर-ट्रॉली से ईंटें लेकर गांव रेण्डायल गया था। ढलाने पर ट्रैक्ट्रर रोक उतर कर वह रास्ते की पूछताछ के लिए आगे आया था। तभी अचानक ट्रैक्ट्रर ट्रॉली चल पड़ी और वह चपेट में आ गया। घायलावस्था में उसे श्रीमहावीरजी चिकित्सालय पहुंचाया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रैफर कर दिया गया। रास्ते में तबीयत बिगडऩे पर परिजन उसे हिण्डौन चिकित्सालय लेकर आए। जहां उसे मृत घोषित कर दिया। पढ़ना जारी रखे

