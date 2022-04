बूढ़ी मां को तीन बेटों ने बेसहारा छोड़ा, तो एसडीएम ने दिलाया न्याय

-गुजारा भत्ता के रुप में प्रतिमाह देंगे दो-दो हजार रुपए

करौली Published: April 12, 2022 10:56:24 pm



हिण्डौनसिटी. मां ने नौ माह तक पेट में रखा और बेटों को पाल-पोष कर बड़ा किया। उन्हीं तीन-तीन बेटों ने बुढापे का सहारा बनने की बजाय मां को अपने हाल पर छोड़ दिया। पति की मृत्यु के बाद तीन सगे बेटों के द्वारा ठुकराए जाने से दर-दर भटकने को मजबूर हुई बूढ़ी मां को उपखण्ड मजिस्ट्रेट अनूप सिंह ने न्याय प्रदान किया है। एसडीएम ने तीनों बेटों को दो-दो हजार रुपए प्रतिमाह के हिसाब से गुजारा भत्ता देने के आदेश जारी करते हुए पुलिस को आदेश की पालना कराने के लिए पाबंद किया है।

एसडीएम अनूप सिंह ने बताया कि अवस्थी क्लासेज के समीप की निवासी 70 वर्षीय मायादेवी गुप्ता के पति दाऊ दयाल की मृत्यु कुछ वर्ष पहले हो गई थी। इसके बाद उसके तीन बेटों अशोक गोयल, मनोज गोयल व सतीश गोयल ने बूढ़ी मां को बेसहारा छोड़ दिया। इसके बाद वह दर-दर भटकते हुए मांग-मांग कर अपना पेट भरने लगी। एसडीएम ने बताया कि जनवरी माह में मायादेवी ने उनकी कोर्ट में भरण पोषण का दावा पेश किया था। सुनवाई के बाद सोमवार को एसडीएम ने आदेश जारी कर तीनों पुत्रों को प्रतिमाह की 10 तारीख से पहले दो-दो हजार रुपए यानि कुल छह हजार रुपए के गुजारा भत्ते की राशि मायादेवी के बताए बैंक खाते में डालने के आदेश जारी किए। इसके अलावा सद् व्यवहार व नेक चलनी की मॉनीटरिंग के लिए नई मंडी थाना प्रभारी को भी आदेशित किया गया है।

नव निर्वाचित युवा प्रदेशाध्यक्ष का किया स्वागत

हिण्डौनसिटी. महाराजा सूरजमल सेना के नव निर्वाचित युवा प्रदेशाध्यक्ष करतार सिंह चौधरी का मंगलवार को गांव खरेटा में सरपंच संघ के अध्यक्ष भूदेव सिंह डागुर के आवास पर साफा-माला पहनाकर स्वागत किया गया।

नव नियुक्त युवा प्रदेशाध्यक्ष ने भी सामाजिक एकता बनाए रखने के साथ ही बच्चों की उच्च शिक्षा पर जोर देने की बात कही। इस दौरान सरपंच भूदेव सिंह डागुर, महिला प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष मनोज डागुर, संभाग अध्यक्ष धर्मवीर बेनीवाल, महिला मोर्चा संभाग अध्यक्ष इंद्रा चौधरी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष गीता चौधरी, गोपाल सिंह डागुर, युवा मोर्चा संगठन महामंत्री मान सिंह डागुर आदि मौजूद रहे।

