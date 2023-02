टाइगर का आतंक: पहले युवक फिर बछड़े का किया शिकार, अब बकरी को मार डाला

Submitted by:

Tiger panic: मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ में घुसे बाघ के आतंक से लोग परेशान, टाइगर एमसीबी जिले के केल्हारी से बिहारपुर वनपरिक्षेत्र और अब कोरिया वनमंडल की सीमा में दाखिल हुआ, टाइगर ने सोनहरी गांव में एक बछड़े को शिकार बनाया, दो बछड़े पर हमला, देवगढ़ में बकरी को मार डाला

Tiger in Koria forest,Tiger in Koria forest,Tiger in Koria forest