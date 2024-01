किसानों के लिए चुनौती बना कोहरा, खराब होने लगी चना-लहसुन की फसल

कोटाPublished: Jan 05, 2024 08:32:52 pm Submitted by: जमील खान

Fog Becomes Challenge For Farmers In Kota : कोटा. राजस्थान में सर्दी बढऩे के साथ-साथ एक सप्ताह से लगातार पड़ रहा कोहरा किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। रात व दिन के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं रहा। अभी सरसों, चना व धनिया में फूल आ रहे हैं।

