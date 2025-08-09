Rajasthan: रेलवे की लापरवाही से खाली चली ये स्पेशल ट्रेन, 2 घंटे पहले सोशल मीडिया पर दी सूचना, हुए ट्रोल

कोटा रेल मंडल की ओर से गुरुवार शाम कोटा से नागदा होते हुए भोपाल तक स्पेशल ट्रेन चलाने की सूचना दी गई। लोगों तक ट्रेन के संचालन की सूचना नहीं पहुंच सकी। कोटा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 से कोटा से भोपाल तक एक स्पेशल ट्रेन (09822) को गुरुवार रात 11.10 बजे चलाया गया लेकिन इसके डिब्बों में यात्री तक नजर नहीं आए। आमतौर पर रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेन के संचालन की जानकारी कम से कम 48 घंटे पूर्व दी जाती है लेकिन इस ट्रेन के संचालन के लिए महज दो घंटे पहले रात करीब 9.15 बजे जानकारी दी गई।