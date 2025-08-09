9 अगस्त 2025,

कोटा

Rajasthan: रेलवे की लापरवाही से खाली चली ये स्पेशल ट्रेन, 2 घंटे पहले सोशल मीडिया पर दी सूचना, हुए ट्रोल

Indian Railway: रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह स्पेशल ट्रेन पूरी तरह अनरिजर्व्ड थी। इसमें चार जनरल और पांच स्लीपर कोच सहित कुल 11 कोच लगाए गए थे।

कोटा

Akshita Deora

Aug 09, 2025

फोटो: पत्रिका

Kota Railway Division: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा रेल मंडल में रेलवे प्रशासन की ओर से गुरुवार रात महज दो घंटे पहले सूचना देकर आनन-फानन में कोटा से भोपाल तक स्पेशल ट्रेन चला दी गई, ऐसे में समय पर यात्रियों को जानकारी नहीं होने के कारण पूरी ट्रेन तकरीबन खाली ही चली। रक्षाबंधन से ऐन पहले जब ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है, ऐसे में रेलवे प्रशासन के इस कदम से यात्रियों में रोष फैल गया।

कोटा रेल मंडल की ओर से गुरुवार शाम कोटा से नागदा होते हुए भोपाल तक स्पेशल ट्रेन चलाने की सूचना दी गई। लोगों तक ट्रेन के संचालन की सूचना नहीं पहुंच सकी। कोटा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 से कोटा से भोपाल तक एक स्पेशल ट्रेन (09822) को गुरुवार रात 11.10 बजे चलाया गया लेकिन इसके डिब्बों में यात्री तक नजर नहीं आए। आमतौर पर रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेन के संचालन की जानकारी कम से कम 48 घंटे पूर्व दी जाती है लेकिन इस ट्रेन के संचालन के लिए महज दो घंटे पहले रात करीब 9.15 बजे जानकारी दी गई।

11 कोच वाली अनरिजर्व्ड ट्रेन

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह स्पेशल ट्रेन पूरी तरह अनरिजर्व्ड थी। इसमें चार जनरल और पांच स्लीपर कोच सहित कुल 11 कोच लगाए गए थे। कोटा से भोपाल तक यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ट्रेन का संचालन किया गया लेकिन समय पर घोषणा नहीं होने से पूरी ट्रेन खाली चली।

ऐसे ट्रेन चलाना हास्यास्पद

जोनल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति सदस्य धीरज गुप्ता तेज ने कहा रेलवे के बिना प्रचार के ऐसे ट्रेन चलाना हास्यास्पद है क्योंकि पूरी ट्रेन खाली गई। रेल प्रबंधन को ट्रेन चलाने के संबंध में कब सूचना मिली और उन्होंने कब एक्शन लिया उन्हें बताना चाहिए। यात्रियों को इससे फायदा नहीं हुआ। भोपाल और सीहोर में अगर अतिरिक्त भीड़ है तो यह निर्णय दोपहर में ही किया जा सकता था।

बाद में पोस्ट भी हटा दी

कोटा रेल मंडल ने रात करीब 9.15 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए स्पेशल ट्रेन संचालन की घोषणा की। इसके बाद ट्रेन रात 11.10 पर चली। जब मैसेज को लेकर रेलवे की आलोचना होने लगी तो रेलवे ने 10 बजकर 8 मिनट पर यह पोस्ट डिलीट कर दी और ट्रेन के अनरिजर्व्ड होेने की घोषणा कर दी।

भोपाल में अतिरिक्त भीड़ की आशंका को देखते हुए कोटा से अनरिजर्व्ड ट्रेन भेजी गई है, ताकि वापसी में वहां के यात्रियों को लाया जा सके। यह निर्णय तत्काल लेते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई गई।

सौरभ जैन, सीनियर डीसीएम, कोटा रेल मंडल

Updated on:

09 Aug 2025 12:55 pm

Published on:

09 Aug 2025 12:54 pm

