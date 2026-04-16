कोटा में देर रात सड़क हादसा, तीन की मौत, 23 से ज्यादा घायल

जानकारी के अनुसार, एक यात्री बस अहमदाबाद से वाया कोटा होकर भिंड-मुरैना की ओर जा रही थी। इसमें 50 से ज्यादा लोग सवार थे। इसी दौरान रानपुर थाना क्षेत्र के आंवली-रोजड़ी के पास निजी बस का शीशा अचानक तड़क गया। इससे ड्राइवर का ध्यान भंग हो गया और बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर को पार करके दूसरी साइड जाकर तेज धमाके के साथ पलट गई। इससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार शुरू हो गई।