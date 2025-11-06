6 साल से फरार गैंगस्टर रणवीर हत्याकांड के दो शूटर गिरफ्तार, हथियार बरामद

एडिशनल एसपी दिलीप सैनी ने बताया कि अजय सिंह के खिलाफ पहले से पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जिनमें हत्या, जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं। महेश झांझोट पर भी दो मुकदमे दर्ज हैं। दोनों आरोपी भीलवाड़ा के बीगोद क्षेत्र के रहने वाले हैं और छह साल से फरार थे। फरारी के दौरान दोनों ने पहचान छिपाने के लिए अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया था। सैनी ने बताया कि दोनों आरोपी गैंगस्टर शिवराज सिंह की गैंग से जुड़े हुए हैं और उनसे पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने की संभावना है।