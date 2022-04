शिक्षिकाओं ने ट्रांसफर रुकवाने के लिए अपनाई हाइजैक तकनीक, 20 छात्राओं के बना लिया बंधक

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी में अजब-गजब मामला सामने आया। यहां दो शिक्षिकाओं ने मात्र अपनी तबादला रुकवाने के 20 छात्राओं को बंधक बना लिया। छात्राओं को प्रताड़ित कर प्रशासन में दबाव बनाया।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दो शिक्षिकाओं ने फिल्मी अंदाज में अपने ट्रांसफर को रुकवाने लिए छात्राओं के बंधक बना लिया। बेहजाम ब्लाक के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) की करीब 20 छात्राओं को कैद कर लिया था। घटना की जानकारी होने पर दोनों शिक्षिकाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बंधक बनाने पर छात्राएं परेशान रहीं। यहां तक कि कुछ छात्राएं रोने लगी।

Two teacher Hostage 20 Students for their Transfer in Lakhimpur Kheri