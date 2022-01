हाईटेंशन विद्युत तार की चपेट में आने से किसान की मौत

जाखलौन के ग्राम मेहरती कला निवासी 34 वर्षीय किसान भगवान दास शनिवार शाम करीब 7 बजे अपने खेतों की रखवाली करने के उद्देश्य अपनी भाई बृजभान के साथ खेत ओर गया था। जहां विद्युत विभाग द्वारा रखे गए ट्रांसफार्मर से हाईटेंशन विद्युत तार जोड़े गए थे।

ललितपुर. जाखलौन के ग्राम मेहरती कला निवासी 34 वर्षीय किसान भगवान दास शनिवार शाम करीब 7 बजे अपने खेतों की रखवाली करने के उद्देश्य अपनी भाई बृजभान के साथ खेत ओर गया था। जहां विद्युत विभाग द्वारा रखे गए ट्रांसफार्मर से हाईटेंशन विद्युत तार जोड़े गए थे। जब वह अपने भाई के साथ खेत में चहल कदमी कर रहा था तभी अचानक वहां रखे ट्रांसफार्मर से हाईटेंशन विद्युत लाइन टूट कर खेत में आ गिरा और किसान उसी तार की चपेट में आ गया। हाईटेंशन विद्युत तार की चपेट में आने से किसान गंभीर रूप से झुलस गया। जिसे उसके परिजनों द्वारा एंबुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया जहां मौजूद डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। किसान की मौत से उसके परिवार में कोहराम की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

Farmer dies after being hit by high tension electric wire