शिवपाल ने कहा, अखिलेश हमारे नेता, 'साइकिल' निशान पर लड़ेंगे चुनाव, अपर्णा यादव को पहले पार्टी में करना चाहिए काम

Updated: January 17, 2022 10:58:25 am

लखनऊ. UP Election 2022. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। सभी राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी और अपर्णा यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। हाल ही में समाजवादी पार्टी और शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। लेकिन सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इस बीच शिवपाल ने कहा है कि उनकी पार्टी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। उनकी पार्टी प्रसपा को नया चुनाव चिन्ह मिल गया है लेकिन समय की कमी के कारण वह इस बारे में जनता को नहीं बता सकते। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रत्याशी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे।

